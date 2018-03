Zeci de persoane au fost ucise dupa ce Statul Islamic a preluat controlul unui cartier din Damasc

atentat siria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 62 de combatanti ai fortelor proguvernamentale au fost ucisi intr-o operatiune a gruparii Statul Islamic (SI), care le-a permis luni jihadistilor sa preia controlul asupra unui cartier din Damasc, a anuntat miercuri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Gruparea SI a fost invinsa in Siria, insa isi mentine prezenta la periferia Damascului si a reusit luni sa patrunda intr-un cartier din sudul capitalei, Qadam, dupa ce s-a luptat cu fortele proguvernamentale, potrivit OSDO. Situatie incredibila in Suedia! O tanara, care a facut misto de islamisti pe , ar putea sta doi ani dupa gratii Organizatia ultra-radicala controleaza mai putin de 5% din teritoriul sirian, conform OSDO, in ...