Zeci de persoane, inclusiv jurnalisti, condamnati la moarte pentru protestele din 2013, in Egipt

Simone Tempestini si Sergiu Itu au obtinut o victorie categorica in Cotnari Rally Iasi si si-au asigurat matematic titlul cu o etapa inainte de incheierea Campionatului National de Raliuri Dunlop.

Doi adolescenti armeni, ale caror cereri de azil in Olanda au fost respinse si a caror expulzare catre Armenia a provocat o mare emotie in tara, sunt de negasit, a anuntat sambata Ministerul Justitiei olandez.

Noi informații controversate apar în ancheta morții rapperului american Mac Miller. La 4 luni după despărțirea intens mediatizată de starul Ariana Grande, din cauza dependenței de droguri, artistul de 26 de ani a fost răpus de o supradoză, potrivit presei americane. Prietenul care l-a găsit inconștient în casă a relatat serviciului de urgență că Miller […] The post Noi informații controversate în ancheta morții rapperului Mac Miller appeared first on Cancan.ro.