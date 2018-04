Zeci de persoane, printre care si trei copii, au ramas blocate in doua telecabine in aceasta seara la Balea

Telecabina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipaje de salvamontisti au fost chemate sa evacueze de la inaltime 20 de persoane, din care trei copii, care se afla in cele doua telecabine de la Balea care sunt blocate pe cablu marti seara, in locuri diferite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Din primele informatii, nu este nimeni ranit. Daca este nevoie, vor interveni si echipe de alpinisti, potrivit sursei citate. Vezi si: Salvamont: Risc de avalansa, ninsori, ploi si vizibilitate scazuta in majoritatea masivelor montane Nu este prima data cand sunt probleme cu transportul pe cablu, cu telecabina, la Balea. De aici s-au mai evacuat turisti si cu elicopterele, cand s-a stricat telecabina.&nbs ...