Zeci de persoane sosesc in aceste momente la Spitalul Sf. Maria pentru a-si lua ramas bun de la prof. dr. Marin Burlea

Astazi regretatul medic iesean prof. dr. Marin Burlea va fi condus pe ultimul drum. La unitatea medicala au ajuns deja reprezentanti ai Armatei Romane. Cei care doresc sa aprinda o lumanare in memoria regretatului doctor o pot face in continuare la capela spitalului. Slujba de inmormantare va avea loc incepand cu ora 10.00, in Amfiteatrul Mare de la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi. Ulterior, in jurul orelor 12.30 - 13.00, cortegiul funerar va porni catre Cimitirul Eternitatea unde prof. dr. Marin Burlea va fi inmormantat cu onoruri militare. Marea majoritate a iesenilor au intrat macar o data in cabinetul domniei sale in perioada copilariei, a adolescentei, pentru o consultatie, un tratament. Citeste ...