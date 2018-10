Zeci de soferi vitezomani depistati saptamana trecuta pe Autostrazi. Recordul de viteza inregistrat pe Autostrada Soarelui

”Cea mai mare concentrație alcoolică înregistrată a fost de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, la data de 14 octombrie a.c.. Este vorba despre un bărbat, de 39 de ani, care conducea un moped, pe A1, pe sensul București-Râmnicu Vâlcea. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că persoana în cauză nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii rutieri au întocmit pe numele conducătorului mopedului dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fără a poseda permis de conducere” - au transmis reprezentanții Poliției Române.

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat, săptămâna trecută, 61 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h, 12 cu viteze de peste 200 km/h și 3 care conduceau sub influența alcoolului. Cea mai mare viteză înregistrată de radar a fost de 216 km/h, pe autostrăzile A2 și A3.Potrivit Poliției Române, în perioada 8 – 14 octombrie a.c., poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliției Române au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței rutiere.În aceste zile, polițiștii au depistat 61 de șoferi care au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 km/h, iar în 12 cazuri șoferii au fost depistați circulând cu viteze de peste 200 km/h. Aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei, iar ca măsură complementară, le-au fost reținute permisele de conducere, pentru 90 de zile.În alte 3 cazuri, șoferii au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice, pe numele lor fiind întocmite dosare penale sau aplicate sancțiuni contravenționale.Cea mai mare viteză, de 216 km/h, a fost înregistrată în două cazuri: primul la data de 8 octombrie a.c., pe A2, sensul București-Constanța, iar cel de-al doilea duminică, 14 octombrie a.c., la kilometrul 6 de pe A3.În cel de-al doilea caz, polițiștii au depistat un bărbat, care conducea cu viteza de 216 km/h pe A3, pe sensul de mers Turda - Borș. De asemenea, acesta a fost surprins de polițiști în timp ce efectua virajul la stânga, peste marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de mers, nu a respectat dispozițiile polițistului rutier și nu a avut asupra sa documentele prevăzute de lege.Astfel, șoferul a fost sancționat cu amendă în valoare totală de 5.655 de lei, iar polițiștii i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile.***Poliția Română reamintește că depăşirea limitelor legale de viteză şi viteza neadaptată la condiţiile de trafic reprezintă unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice!Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, viteza maximă admisă pe autostradă este de 130 km/h. De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că limita maximă se poate modifica, pentru motive legate de siguranța rutieră, atunci când se circulă în condiții meteo nefavorabile sau pe anumite segmente de drum, acest lucru fiind semnalizat prin indicatoare rutiere.Depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amendă (în prezent, între 1.305 şi 2.900 de lei).Totodată, se aplică sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată de polițistul rutier cu un mijloc tehnic certificat și depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia să i se recolteze probe biologice de către unitățile sau instituțiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.Conducerea sub influența băuturilor alcoolice constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune.