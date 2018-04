Zegrean nu crede in sesizarea CCR: Presedintele a decis: nu suspenda, nu revoca! S-a incheiat!

ShareTweet Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean, este de părere că povestea revocării procurorului şef al DNA s-a încheiat luni seara, după ce preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu o va revoca pe Codruţa Kovesi. Zegrean nu crede că Guvernul va sesiza CCR. „Din punctul meu de vedere, povestea revocării procurorului şef al DNA s-a încheiat în seara aceasta (luni – n.r.), indiferent cine ce zice, că vor sesiza Curtea Constituţională… Nu cred că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională primul-ministru nu poate s-o facă singur, Guvernul este cel care trebuie să sesizeze. Guvernul sigur, ar putea s-o facă, dar eu nu cred că o va face pentru că suntem în situaţia în care ministrul Justiţiei dă toate motivele din lume ca procurorul general să fie revocat – eu nu mă pronunţ nici că are dreptate, nici că nu… Mergem doar pe cea spus el – că sunt toate motivele să se ceară revocarea, pe parcurs au apărut şi alte motive mai serioase ca să fie revocată, însă CSM-ul, care este garant al independenţei justiţiei, a spus că niciunul dintre motive nu este întemeiat şi a votat în unanimitate împotrivă. Măcar unul singur să fi spus da, există un motiv întemeiat dar nimeni nu a spus acest lucru şi atunci despre ce revocare mai vorbim?! Procedura este aceasta ministrul cere, CSM-ul avizează favorabil sau nefavorabil şi preşedintele decide. Acum suntem în faza în care preşedintele a decis: nu suspendă, nu revocă! Şi cu asta s-a încheiat!”, a declarat Zegrean, pentru Mediafax. ShareTweet