ZI CRUCIALA in Marea Britanie: Parlamentul voteaza acordul pentru Brexit

Parlamentarii britanici isi vor exprima astazi votul asupra acordului pentru Brexit, dupa ce premierul Theresa May a obtinut modificari „angajante legal", in urma discutiilor avute cu reprezentantii Uniunii Europene la Strasbourg, relateaza BBC. Ultima oara cand acordul a fost inaintat Parlamentului, in ianuarie, a fost respins cu o marja istorica de 230 de voturi. Premierul a spus ca schimbarile inseamna ca asa-numita plasa de siguanta menita sa evite introducerea unei frontiere stricte cu Irlanda nu poate „sa devina permanenta". Premierul britanic, Theresa May, despre Brexit: Singura certitudine este prelungirea incertitudinii Liderul Partidului Laburs de opozitie, Jeremy Corbyn, a sp ...