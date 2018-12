Zi de foc pentru Klaus Iohannis! Presedintele trebuie sa ia o decizie in legatura cu remanierile din Guvern

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa ia o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, dupa ce seful statului a precizat ca va lua o hotarare in acest sens dupa sarbatorile Centenarului, respectiv dupa 1 decembrie, conform Mediafax. Pe 22 noiembrie presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie. "PSD este la al treilea guvern in nici doi ani, au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozitiile de ministru, i-am numarat, nu o s ...