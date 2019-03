Zi de foc pentru Liviu Dragnea! Trebuie sa se imparta intre spital si ICCJ

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, conform agerpres.ro. Totodata, la acest termen, ar putea fi audiati si alti inculpati din dosar, dar si martori. Este posibil insa ca Liviu Dragnea sa nu se prezinte avand in vedere ca acesta a acuzat in ultimele zile probleme de sanatate. La termenul trecut, Instanta suprema a admis cererea depusa de Liviu Dragnea privind reaudierea sa in dosarul DGASPC Teleorman. "Admite, in parte, cererile de administrare de probe formulate de Parchetul ...