Zi de sarbatoare la Școala Gheorghe Țiteica“ din Constanta. Elevii au pregatit mai multe momente artistice pentru aniversarea unitatii de invatamant (galerie foto)

La încheierea activității, directorul Școlii Gimnaziale nr. 30 ”Gheorghe Țițeica”, prof. Sorin Cernăianu, a mărturisit: ”Astăzi am încercat, mai mult decât oricând, să îi facem pe elevi să se simtă acasă. Școala nu a mai fost locul rigid în care venim doar să învățăm așezați cuminți în bancă. Școala a fost azi un loc pentru prieteni, în care am cântat și am dansat, în care ne-am jucat simțindu-ne toți copii. În plus, nu am uitat să respectăm valorile și să ne bucurăm că suntem membrii unei comunități în care îi creștem împreună pe cei care mâine vor modela viitorul.”