Zi decisiva la PSD: Se valideaza lista de candidati pentru alegerile europarlamentare

PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a valida lista de candidati pentru alegerile europarlamentare, participarea liderului partidului Liviu Dragnea fiind incerta, in conditiile in care, conform secretarului general Codrin Stefanescu, el a fost din nou internat in spital sambata seara, din cauza problemelelor la coloana. Coform anuntului facut deja de Liviu Dragnea si listei vehiculate deja pe surse, primul loc al listei PSD pentru Parlamentul European va fi ocupat de catre Rovana Plumb. Liviu Dragnea, din nou la spital! Iata ce declara Codrin Stefanescu cu privire la starea liderului PSD ”Eu nu stiu pe ce loc va decide Comitetul Executiv National sa fie Rovana Plumb pe listele de europarlam ...