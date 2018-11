Zi decisiva pentru Elena Udrea si Alina Bica! Incepe procesul celor doua

Elena Udrea si Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este o zi importanta pentru Elena Udrea si Alina Bica in Costa Rica. Cele doua vor afla daca vor fi eliberate din arest. Elena Udrea si Alina Bica, aflate in Costa Rica, au cerut sa fie judecate sub control judiciar sau sa li se inlocuiasca detentia cu arestul la domiciliu. Cererile celor doua vor fi judecate de un tribunal din San Jose. Elena Udrea si Alina Bica se afla in arest preventiv in Costa Rica din 3 octombrie, cand au fost retinute de Interpol. Romania si Costa Rica nu au un tratat bilateral de extradare. Omul de afaceri Cornel Tabacaru, stabilit in Costa Rica, a vorbit despre decizia asteptata de instanta din Costa Rica in ceea ce priveste arestul Elenei Udrea s ...