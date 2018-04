Zi importanta maine! Randuiala bisericeasca din Sambata Luminata

Sambata Luminata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In calendarul ortodox din 14 aprilie credinciosii tin Sambata Luminata, o zi importanta care face parte din Saptamana Luminata. Iata care este randuiala bisericeasca de care trebuie sa tii cont, daca vrei sa ai parte de bine tot anul. In Sambata Luminata nu se fac pomeni Saptamana Luminata si, implicit Sambata Luminata, care urmeaza dupa Pasti, nu se savarsesc parastase pentru ca primeaza bucuria Invierii, care nu trebuie micsorata prin tristetea tipica slujbelor de pomenire a celor raposati. Parastasele sunt ingaduite abia dupa Duminica Tomii, adica prima duminica dupa Pasti. Asadar, cine moare in Saptamana Luminata are parte de o slujba speciala, slujba inmormantarii fiind inlocuita de cea a Inv ...