Zi libera de Paste: Klaus Iohannis a promulgat legea pentru weekend prelungit

Daca voiai o zi libera in plus de Paste, rugaciunile ti-au fost ascultate. Senatul a votat pe 21 februarie ca sa ai un weekend prelungit si Vinerea Mare sa fie libera. Iohannis a facut totul oficial. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea unei zile libere in plus. Astfel, Vinerea Mare ca fi libera si 2018 este primul an cand te bucuri de ea. Proiectul de lege care a dat o zi libera in plus de Paste, in 2018, a fost initiat de deputati PMP, UDMR, PNL si PSD. Au fost si reprezentanti ai minoritatilor implicati, iar proiectul a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, o abtinere si un vot impotriva. Daca voiai si justificarea pentru o zi libera in plus, semnatarii proiectului sustin ca Vinerea Mare ...