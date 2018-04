Zi neagra in familia Ionelei Prodan! Cantareata va fi inmormantata azi. Prima persoana care a ajuns la capela: Nu te-ai asteptat sa fie tocmai ea:

Marga Reghecampf a ajuns, in urma cu putin timp, la capela Cimitirului Bellu, pentru inmormantarea Ionelei Prodan. Artista este condusa astazi pe ultimul drum.

Incercanata si cu o cafea in mana, mama lui Laurentiu Reghecampf a ajuns in zorii diminetii la capela unde este depus trupul neinsufletit al Ionelei Prodan. Nu este prima zi la capataiul cuscrei sale pentru Marga Reghecampf, care a venit si miercuri pentru a-si lua la revedere de la indragita artista.

Marga Reghecampf si-a facut aparitia pe aleea Cimitirului Bellu, imbracata in negru din cap pana in picioare. Mama fostului antrenor FCSB este in doliu, la nici o luna de cand a trebuit sa-i spuna adio sotului ei, Hary Reghecampf.

Azi-noapte, in jurul orei 22.00, a venit la capela si fiica cea mare a artistei, Anca, intoarsa de urgenta in Romania pentru a-si conduce mama pe ultimul drum.

Ionela Prodan este inmormantata astazi, 19 martie, in jurul orei 12. Pentru slujba, au fost adusi opt preoti, care vor oficia ceremonia cu un cor. Pentru pomana, Anamaria Prodan a scos din buzunar o suma fabuloasa, asigurand un festin demn unei regine.

Elena Merisoreanu, colega de breasla si una dintre cele mai bune prietene ale Ionelei Prodan, a dezvaluit ca a avut vise premonitorii, care au prevestit moartea artistei. Daramata de durere, solista de muzica populara a avut puterea sa isi aminteasca de un vis care i-a dat fiori pe sira spinarii.

„Inainte sa moara, am visat ca eram cu ea intr-o biserica. Era intr-o rochie de toamna si cu parul rosu. Intr-un colt, pe culoar, il vad pe Tanase si ii fac cu mana. Mi-a zis ca-si asteapta sotia. Cand m-am trezit am crezut ca mor,” a spus Elena Merisoreanu, in cadrul emisiunii Agentia VIP.

Elena Merisoreanu a fost o prezenta constanta la capataiul Ionelei Prodan si nu de putine ori, si-a controlat cu greu lacrimile in fata camerelor de filmat.

Ionela Prodan a murit luni, la ora 21.00, la Spitalul Elias, acolo unde era internata de pe data de 13 martie, pentru o afectiune grava la pancreas. Artista va fi condusa pe ultimul drum joi si va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, la ora 12.00.

„Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta cu supravegherea si controlul functiilor vitale, cat si asigurarea confortului fizic si psihic adecvat situatiei date. Decedeaza azi, 16.04.2018, ora 21, prin stop cardiorespirator iresuscitabil“, au anuntat reprezentantii spitalului Elias.

