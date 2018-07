Zi tensionata pentru candidații la șefia DNA. Tudorel Toader, noi precizari

Ajaypal Banga, directorul executiv al Mastercard, a criticat, din nou, crypto monedele în cadrul conferinței "New India Lecture", informează The Times of India. Banga a descris crypto monedele drept o valută anonimă, deoarece prețurile lor pot fluctua "sălbatic" și astfel nu merită să fie considerate un mijloc de schimb