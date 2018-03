Zi tensionata pentru Ponta și Șova. ICCJ da sentința in dosarul ‘Rovinari – Turceni’

Zi tensionată pentru Ponta și Șova: Inalta Curte de Casatie si Justitie dă marți sentinta in dosarul „Rovinari – Turceni”, in care fostul premier este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Amintim că la ultimul termen de judecata, din 27 februarie, un procuror de […]