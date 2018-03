Ziaristul Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, rupe tacerea

ShareTweet Ziaristul Dumitru Cârstea, persoana alături de care este fotografiată Kovesi în casa lui Sebastian Ghiţă, ”omul cu părul cărunt”, a declarat la România TV că Laura Codruţa Kovesi a fost prezentă la aniversarea ginerelui său şi au stat la aceeaşi masă în cadrul petrecerii. E caraghios să negi asta, spune ziaristul. Înseamnă că ai o problemă de memorie. Una din cele două fiile ale lui Cârstea este căsătorită cu Sebastian Ghiță și au împreună doi copii minori de care se acupă acum socrul fostului deputat, bunic de care copiii sunt nedespărțiți. „M-a durut această negare a Codruţei Kovesi. Mă bucur că pot să confirm că Laura Codruţa Kovesi este în fotografie. M-am întâlnit o singură dată cu Laura Codruţa. Era chiar fiică-mea lângă mine, era o petrecere. Trebuie retinut felul în care a venit la această petrecere, a venit de bună voie, a rămas de la început până la sfârşit. Relatia cu Sebastian era evident de prietenie, râdeau, povesteau lucruri comune. Era ziua lui Sebastian, nu stiu dacă i-a adus cadou. Cred ca era în urmă cu vreo cinci ani, 2012-2013. S-a făcut o poza, probabil s-au făcut şi mai multe. Nu am stat special pentru poză, probabil că ştia că e fotografiată. Am vorbit, ne-am salutat, am dat mâna la venire, la plecare. Am fost la aceeaşi masă, am băut aceeaşi băutură, să vină acum şi să nege o asemenea realitate înseamnă că are probleme de memorie”, a explicat Dumitru Cârstea la România TV. Ginerele lui Dumitru Cârstea a fâcut declarații noi, spunând că va face publică nu doar acea poză, ci și un film doveditor de la respectiva petrecere. Sebastian Ghiță susține că, din observațiile sale, Kovesi părea subordonata lui Coldea și ar trebui verificată ipoteza că ar fi ofițer acoperit al SRI. El mai spune că este dator să-și apere viața și să supraviețuiască. Timpul, spune el, le va rezolva pe toate și ”am învățat să am răbdare”. D. Dumitru, ShareTweet