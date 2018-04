„Zici ca doarme!” Cum a imbracat-o Anamaria Prodan pe mama ei in sicriu! Detaliul care i-a tulburat pe toti cei care si-au luat „ramas bun” de la ea…Ce avea pe cap regretatata artista

Eleganta si distinsa asa cum a fost toata viata si mai linistita ca niciodata, asa arata Ionela Prodan la ultima sa „intalnire” cu fanii sai.

Coafata, aranjata si fardata ca un veritabil star, rijata si cu gene false, Ionela Prodan parea ca doarme linistita, nici decum ca nu mai este in viata. Cel putin asa au spus, la unison, toti cei care au mers la capela cimitirului sa isi ia ramas bun de la ea.

Chipul sau slabit de la boala si suferinta este acum senin, semn ca artista a plecat impacata pe lumea cealalta. Dar pe langa chipul sau bland, cei care au venit sa ii aduca artistei un ultim omagiu am fost profund tulburati la vederea altui detaliu.

Si asta pentru ca, in sicriul sau alb, demn de o regina a muzicii populare romanesti, Ionela Prodan avea pe cap o marama alba. mai exact o marama brodata cu fir de borangic, un voal fin ca spuma laptelui pe care il puneau pe cap femeile de la tara, in zile de sarbatoare, cand imbracau portul popular romanesc.

De altfel, elementul acesta este cel care a ajutat-o pe Ionela Prodan sa se distinga in fata colegelor sale de scena. Artista a purtat un astfel de voal alb pe cap inca de la debutul sau in muzica populara si pana acum, cand va parasi pentru totdeauna scena vietii.

Anamaria Prodan, fiica artistei, a ales ca mama ei sa plece in lumea celor drepti imbracata in straiele ei preferate. Tocmai de aceea, solista isi doarme somnul vesnic in ia ei favorita, pe care a purtat-o la toate evenimentele importante, de suflet, la care a participat.

Ionela Prodan a murit luni seara, la orele 21.00, dupa ce, mai bine de o luna si jumatate, s-a zbatut intre viata si moarte la Spitalul Elias din capitala. Alaturi de regretata cantareata a stat zi si noapte fata sa, Anamaria Prodan care, pur si simplu s-a mutat si ea la clinica bucuresteana.

Ionela Prodan suferea de cancer pancreatic si de ceva timp era conectata la aparate.

Priveghiul va avea loc la capela cimitirului Bellu, pana joi, la ora 12.00 cand va avea loc inmormantarea.

Oamenii prezenti la priveghiul Ionelei Prodan au inceput sa planga cand au citit! Ce mesaj a scris Andreea Tonciu pe coroana depusa la capataiul cantaretei: Ti se face pielea de gaina:

Prietena foarte aproapiata de familia Prodan-Reghecampf, Andreea Tonciu a venit la capela cimitirului Bellu pentru a-si lua adio de la Ionela Prodan. Ea a adus o coroana imensa de flori, ajutata fiind de tatal ei.

Foarte multa lume care a indragit-o pe Ionela Prodan a venit astazi la capela cimitirului Bellu, acolo unde este depus sicriul ei, pentru a-si lua ramas bun. Suflet bun, care a iubit sa ajute oameni, regretata artista si-a adunat multi prieteni alaturi. Iar astazi s-a vazut asta. Printre primii care au sosit aici au fost, evident, colegii de scena, tulburati inca de vestea disparitiei ei. Printre ei si Elena Merisoreanu, care nu si-a putut stapani lacrimile cand si-a vazut prietena in sicriu.

La funeralii ai venit si Andreea Tonciu, insotita de tatal ei, cel care a ajutat-o sa care o coroana impresionanta de flori, in forma de inima.

Pentru ca are afaceri cu flori, Andreea si-a dat silinta acum sa creeze ceva special, in amintirea unei prietene de familie pe care a iubit-o atat de mult.

„Lacrimi si durere pentru doamna muzicii populare romanesti – finii Andreea si Daniel”, a scris Tonciu pe coroana funerara.

Ionela Prodan a murit in spital

Ionela Prodan a murit ieri, 16 aprilie, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta. Se pare ca mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzica populara si-a petrecut ultima perioada a vietii mai mult prin spitale. Anuntul a fost facut de fiica sa, Anamaria Prodan, pe Facebook.

La cateva ore dupa decesul artistei, Spitalul Universitar de Urgenta Elias, unde era internata, a transmis un comunicat de presa in care anunta ca decesul Ionelei Prodan a survenit in urma unui stop cardio respirator.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.