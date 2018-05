Zici ca nu e ea! Cum arata Gabriela Firea la inceputul carierei sale in jurnalism

Gabriela Firea este cel mai bun exemplu de om politic de succes care si-a inceput cariera din fata camerelor de luat vederi.

Toata lumea stie ca Gabriela Firea a lucrat in televiziune, insa putini isi mai aminesc care a fost primul ei job. Se intampla la mijlocul anilor '90, cand actualul Primar General al Capitalei prezenta jurnalul de stiri de la Televizinea Romana. La inceputul carierei sale, Gabriela Firea avea un look total diferit fata de cel de acum. Aceasta avea parul brunet si avea breton.



In 2000, ea a fost distinsa cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de ofiter. Din 2001 pana in 2012 ea a lucrat in trustul Intact, dupa care s-a inscris in PSD, a devenit Senator si ulterior Primar General al Capitalei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.