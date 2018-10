Zile libere 2018. Angajatii de la stat si cei din mediul privat vor avea parte de un weekend prelungit

Minivacanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La sfarsitul lunii noiembrie, salariatii vor beneficia de o minivacanta de trei zile. Zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatoreste Sfantul Andrei, respectiv Ziua Nationala a Romaniei. Citeste si: Ministrul pentru romanii de pretutindeni a ajuns la Iasi. Campanie pentru asigurarea locurilor de munca Astfel, in aceasta perioada, angajatii, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat, vor beneficia, de fapt, de un weekend prelungit. Cum 30 noiembrie va fi intr-o zi de vineri, angajatii, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat vor intra in minivacanta incepand de joi 29 noiembrie si vor re ...