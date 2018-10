Zile libere 2018. Urmeaza o noua minivacanta de trei zile pentru romani

Zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatoreste Sfantul Andrei, respectiv Ziua Nationala a Romaniei.

Astfel, potrivit avocatnet.ro, in aceasta perioada, angajatii, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat, vor beneficia, de fapt, de un weekend prelungit.

Zile libere 2018. Cum se compenseaza zilele libere lucrate

Angajatorii au obligatia de a acorda aceste zile libere salariatilor sau sa acorde compensatii angajatilor care trebuie sa se prezinte la lucru. Munca in zilele nelucratoare de sarbatoare legala se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca nu se acorda zile libere, salariatii trebuie sa primeasca un spor salarial de cel putin 100% din salariul de baza. Angajatorii care nu acorda salariatilor timp liber in zilele nelucratoare sau care nu-i recompenseaza pentru munca in respectivele zile risca amenzi intre 5.000 si 10.000 de lei.

Ce zile libere mai sunt in decursul acestui an

30 noiembrie (Sfantul Andrei) - vineri;

1 decembrie (Ziua Nationala a Romaniei) - sambata;

25 si 26 decembrie (prima si a doua zi de Craciun) - marti si miercuri.

