Zilele Clujului, ziua doi: Vezi programul complet al evenimentelor de vineri, 18 mai

Zilele Clujului 2018

Zilele Clujului reunește zeci de mii de clujeni și vizitatori în fiecare zi de festival, atrași de efervescența ce cuprinde întreg orașul în această perioadă. Zilele Clujului sunt menite să unească, să creeze legături, deoarece „unde-i unul, nu-i putere”. Astfel, festivalul reprezintă un îndemn la consolidarea legăturilor dintre clujeni și crearea de noi conexiuni, prin apropierea ce o generează emoțiile trăite pe tot parcursul lui. „Hai să dăm mână cu mână” este îndemnul ediției 2018, dedicată Centenarului Marii Uniri.

Ediția a VIII a Zilelor Clujului, primul festival de mare amploare din an ce are loc la Cluj-Napoca, continuă vineri, 18 mai 2018, cu o varietate largă de evenimente și activități în zeci de locuri din oraș.

Programul celei de a doua zi de evenimente:

Piața Unirii

15:00-22:00 Compania de teatru, acrobație și jonglerie Famous Art

Personajele Famous Art vor aduce din nou energie și culoare în centrul Clujului. Peste 50 de artiști și 13 producții de teatru stradal vor transforma Piața Unirii într-o poveste plină de magie și mișcare alături de păpuși gigant, statui vivante, personaje pe catarige, soldăței de jucărie, copaci vorbitori, Giant Madame, norișori plutitori.

18:00 Rapsodia Copiilor, eveniment susținut de NTT DATA

Cel mai mare concert pentru copii din lume, pentru orchestră și tuburi de percuție, va avea loc în seara de vineri, ora 18:00. Pentru acest spectacol s-au pregătit 1000 de elevi din 21 de școli clujene, care vor oferi un moment inedit cu ocazia Anului Centenar, alături de orchestra simfonică "Young Famous Orchestra", dirijată de Vladimir Agachi. Rapsodia Copiilor este al V-lea proiect de construcție comunitară desfășurat în municipiul Cluj-Napoca oferit de Transylvania-College. Proiectul este coordonat de prof. Anamaria Eli, împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Concerte

În fiecare an la Zilele Clujului s-au alăturat artiști renumiți și îndrăgiți de către public. În seara dedicată sufletelor tinere, pe scena din Piața Unirii vor urca:

18:30 Antonia

19:30 Compact B

20:30 The Motans

21:30 Voltaj

22:50 Spectacol video mapping, eveniment susținut de AROBS Transilvania Software

Cel mai impresionant moment vizual din programul festivalului va avea loc în seara zilei de vineri, 18 mai. După concertele serii, clădirile din Piața Unirii vor prinde viață și culoare într-o proiecție video mapping care va fascina imaginația celor prezenți. Creatorii acestui inedit moment sunt Mindscape Studio, care au realizat spectacolul cu sprijinul AROBS Transilvania Software.

Piața Muzeului

16:00 - 21:00 Caricaturi la cornet

O amintire este mereu un prilej de bucurie, mai ales la un secol de la Marea Unire a României. În fața casei lui Matei Corvin, fiecare trecător este invitat să își creeze o amintire realizată de caricaturiști profesioniști.

Concerte

Pentru cei care doresc un loc intim și boem, Piața Muzeului este perfectă pentru o seară de vineri. Vor urca pe scenă:

19:00 - Two to tango

20:00 - Sorina Noroc & Daniela Donică

21:00 - Mariș Rareș

22:00 - Cobzality

Str. Mihail Kogălniceanu

10:00 - 22:00 Promenada cărților

Cele mai îndrăgite personaje de poveste se vor plimba pe strada Kogălniceanu, iar cei mici vor avea ocazia să le vadă în realitate și să participe, alături de ele, la activități organizate de Societatea Ornitologică Română, Biroul Teritorial Cluj.

Activități:

12:00 Ateliere pentru copii: Desenăm, ne jucăm!/”Să ne împrietenim cu păsările Clujului”

10:00 - 22:00 Festivalul Multiculturalității

Prin acest eveniment, LADO-filiala Cluj creează un cadru pentru dezvoltarea comunităților de migranți din Cluj-Napoca, cu activități cât mai diverse și îndrăznețe prin care orașul să se îmbogățească, să se dezvolte, să crească, să se conecteze și să se împrietenească cu toți cei implicați și devotați.

11:00-23:00 Festivalul Culinar Internațional, eveniment susținut de Selgros

Strada Mihail Kogălniceanu rămâne zona în care participanții sunt așteptați într-o savuroasă călătorie gastronomică prin bucătăria popoarelor lumii. Trecătorii vor avea ocazia să descopere maeștri bucătari, condimente inedite și modalități de preparare a mâncărurilor.

17:00 Demonstrații culinare ale bucătarilor din orașul înfrățit Suwon, Coreea de Sud

17:20 Demonstrații culinare ale bucătarilor din orașul înfrățit Ungheni, Republica Moldova

10:00-22:00 Târgul meșterilor populari și al comunităților internaționale

Meșteri populari și meșteșugari ai comunităților internaționale au pregătit activități și demonstrații pentru toate vârstele. Toți cei prezenți pe strada Mihail Kogălniceanu vor descoperi nu doar tehnici tradiționale, ci și povești din gospodăriile de altădată, snoave, ghicitori și momente de neuitat.

12:00 Spectacol susținut de grupul de tulnicărese din Câmpeni

Ateliere demonstrative ale meșterilor populari

11:00-15:00 și 17:00-19:00 Olărit „roata olarului"

11:00-15:00 și 17:00-19:00 Pictură pe ceramică

12:00-17:00 Război de țesut

11:00-14:00 și 17:00-19:00 Împletituri

11:00-14:00 și 17:00-19:00 Cusut

12:00-18:00 Tricotat

11:00 Demonstrații tradiționale ale meșteșugarilor din orașul înfrățit Suwon, Coreea de Sud

11:00 Demonstrații tradiționale ale meșteșugarilor din orașul înfrățit Ungheni, Republica Moldova

EU - Asia Gateway 2018 Conferința Internațională a Clusterelor din Transilvania

ora 10:00 - Wonderland Cluj Resort

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în colaborare cu ARIES Transilvania și Primăria Cluj-Napoca continuă evenimentul „EU - Asia Gateway 2018 Conference and Matchmaking”, dedicat firmelor și clusterelor active în sectoarele IT, bio-economie, agricultură, mobilier, producție, industrii creative și turism. În a doua zi a conferinței participanții au posibilitatea de a lua parte la paneluri tematice, întâlniri de afaceri și la alte evenimente de socializare la care participă clustere și companii din Asia, Australia, Germania, Ungaria și România.

10:00 - 22:00 Sesiuni foto inedite „Domni și doamne de altădată”

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj organizează o sesiune foto inedită cu ocazia Anului Centenar. Costume, rochii și accesorii te vor face să îți imaginezi Clujul de altădată.

Concerte la scenă

Strada Mihail Kogălniceanu încheie a doua seară a Zilelor Clujului cu o serie de concerte:

18:00 Folclor: Mariana Sfechiș, Amalia Chiper, Andreea Ciupe, Silviu Popa, Maria Golban Șomlea, Lucia Potra, acompaniați de Orchestra „Regal Transilvan”

20:00 Armonia Music

21:00 Rock Academy

22:00 The Remakers

Strada Potaissa, Zidul Cetății

Zidul Cetății este și anul acesta cadrul perfect pentru punerea în scenă a unor fragmente de istorie care vor provoca imaginația celor prezenți, în special a copiilor.

17:00 Deschiderea Taberei Istorico-Militare și prezentarea detașamentelor de infanterie: român și german - Asociaţia Tradiţii Ostăşeşti

18:00 Deschiderea Taberei Istorice și prezentarea trupelor de reînscenare istorică antice și medievale prezente (Terra Dacica Aeterna, Paladinii de Terra Medies, Armata Neagra a lui Matia Corvin şi Terra Ultrasilvania)

19:00 Exemplificări de diverse tehnici și tactici de epocă (tabăra istorico-militară)

20:00 Prezentarea armamentului medieval

Casino Centru de Cultură Urbană

18:00 Dans pentru Viață - Zumba pe muzică populară românească cu Andrei Oșanu

Oamenii creează legături și își unesc forțele alături de Asociația ReDescoperă Fericirea. Andrei Oșanu te invită să dansezi pentru viață, într-un frumos eveniment caritabil creat în beneficiul bolnavilor de cancer.

Tango Argentinian

Compania de Tango Cluj oferă o seară de socializare, relaxare și de uniformizare a cunoștințelor de tango. Cursurile de inițiere și concertele sunt organizate cu scopul de a promova tango argentinian în toate formele lui tuturor celor care doresc să îl descopere.

19:00 – 20:30 Curs de inițiere în tango argentinian cu Compania de Tango Cluj

20:30-21:30 Concert live Illegal Tango

21:30-23:00 Milonga Corazon de Cluj

Organizator: Compania de Tango Cluj

Cinematograful Dacia (Sala Mare)

Cinematograful Dacia își deschide porțile anul acesta la Zilele Clujului cu o serie de proiecții si spectacole pentru copii.

11:00 The Boss Baby (2017) - Cine-i şef acasă?

Proiecție de film pentru copii

14:00 The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015) - SpongeBob: Aventuri pe uscat

Proiecție de film pentru copii

19:00 O sărbătoare princiară - de Theodor Mazilu

Spectacol de teatru - Organizator: Trupa de teatru Teatralia

Cinema Dacia și Aleea de legătură cu zona La Terenuri

Zilele Mănășturului este primul festival comunitar dedicat unui cartier și nevoilor sale. Anul acesta vor fi activități dedicate tuturor vârstelor, punând accent pe talentele locale, educație urbană, lucrul inter-generații, ideea de dezbatere asupra muncii inițiativei și a situației urbanistice din cartier.

17:00 - 21:00

Ateliere pentru copii cu Firul Ariadnei

Ateliere pentru liceeni: SexEd

Ateliere de grafitti cu Kero Zen, Raw Cocu și liceeni din cartier

Ateliere pentru cetățeni activi

Cinematograful Mărăști

Copiii împreună cu familia vor putea viziona proiecții și spectacole pentru copii.

11:00 Khumba (2013)

Proiecție de film pentru copii

14:30 Aventuri în Zambezia (2012)

Proiecție de film pentru copii

Turnul Croitorilor

10:00-21:00 Serbările Medievale de la Bastionul Croitorilor

Strada Baba Novac va fi centrul serbărilor medievale. Spectacole de teatru, recitaluri de poezie medievală, fabule, spectacole de teatru de animație cu păpuși tradiționale, o școală de dans medieval, o expoziție de spade apusene celebre, o expoziție de costume tradiționale de carnaval săsesc, o școală de scrimă medievală, o școală de tir cu arc englezesc și multe alte surprize au fost organizate de Ordinul Basarabilor, Ordinul Mușatinilor, Arcașii de la Sucevița și UrzelnZunftKlausenburg pentru ediția a VIII-a a Zilelor Clujului.

11:00 Palatul Fermecat - spectacol de teatru de păpuşi tradiţionale

11:30 Atelier de confecționare de păpuşi tradiţionale

15:00 Armurieri din Toledo

15:10 - 15:40 Şcoală de scrimă medievală

15:30 - 17:30 Şcoală de gastronomie medievală

16:00 Dreptatea Leului - La Fontaine - spectacol de fabule medievale

17:00 Vernisajul expoziției Aquarelistiri

17:30 Un regat pentru un cal… - recital de poezie

18:00 Atelier de confecţionare de măşti și costume de carnaval medieval săsesc

19:30 Din cronici vechi - recital de sonete sheakespeariene

20:00 Şcoală de dans medieval

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

la intrarea de la Opera Maghiară

16:00 - 23:00 ARTdealul - Activități pentru tineri și adolescenți

Singurul festival de terapie prin artă și de divertisment din Cluj-Napoca revine cu a III-a ediție. ARTdealul este un loc de cunoaștere personală prin terapia prin artă și un mod de apropiere între oameni. Evenimentul se adresează întregii familii, inclusiv persoanelor cu dizabilități, față de care doresc să sporească empatia și responsabilitatea din partea comunității clujene.

16:00 Pictură liberă și Atelier de colorat

17:00 Atelier de origami

17:00 Interacțiune cu animalele - 2h

17:00 Atelier de modelare cu plastilină

18:00 Magie, Teatru de păpuși și mascote

18:00 Tatuaje cu sclipici

21:15 Proiecție de film în aer liber

Zona de aventură

12:00 - 19:00 Provocare la înălțime alături de Salvamont Salvaspeo

Salvamont Salvaspeo invită doritorii de adrenalină să descopere cele mai incitante provocări la înălțime.

14:00 - 20:00 Fun Zone powered by AROBS Transilvania Software

Timp de 3 zile, iubitorii de aventură vor putea să își testeze curajul în Parcul Central “Simion Bărnuțiu”. Cei de la Outdoor4U vor fi acolo să încurajeze pe toți cei care doresc să descopere noi aptitudini la activități precum: panou de escaladă, sumo, tir cu arcul, pod indian, plasă escaladă, teren de fotbal, canoe pe lacul Chios, piste minigolf sau escape room.

Servicii ale Bibliotecii mobile

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj organizează activități pentru cei mici. Tema principală de anul acesta este Centenarul – Sărbătoarea a 100 de ani de la Marea Unire a României.

17:00 Atelier de confecționat coronițe, cocarde tricolore

18:00 Poveștile Marii Uniri - ora poveștilor pentru cei mici

Gânduri despre Marea Unire - vizitatorii sunt invitați să scrie câteva gânduri despre Marea Unire

Organizator: Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

În spatele Casinoului

16:00-21:30 Program de echitație pentru copii

În Parcul Central, copiii vor avea ocazia să participe la cursuri de echitație pe cal sau ponei, în cele mai sigure condiții. Prima ședință de echitație a celor mici poate rămâne o amintire de neuitat.

Zona Casino

16:00 - 21:00 Caricaturi la cornet

Bulevardul Eroilor

CivicArt - Cluj 100

12:00 Experiment plastic interactiv stradal

Elevii liceului de Arte Vizuale „Romul Ladea” vor invita trecătorii să participe la un experiment interactiv pentru a marca sărbătoarea a 100 de ani de la Marea Unire a României.

16:00 - 21:00 Caricaturi la cornet

Reactor de creație și experiment

19:00 Planeta manipulare S01 | #Teendays Sinopsis

Construit în jurul diferitelor forme de manipulare, spectacolul Planeta Manipulare S01 portretizează situații simple, ca o succesiune de episoade desprinse din viața de zi cu zi (o întâlnire, un dialog cu mama, o discuție purtată online), în care granița dintre manipulator și manipulat devine din ce în ce mai neclară. Dramaturgia: Lorena Copil, regia: Delia Gavlițchi, distribuția: Andreea Ajtai, Csepei Zsolt și Robert Gutunoiu.

Pădurea Hoia Baciu

21:30 The Hoia-Baciu Forest - Truth or Legend?

Documentarul “The Hoia-Baciu Forest – Truth or Legend?” a fost lansat la finalul anului 2016. Publicul va avea ocazia să urmărească filmul chiar în mijlocul pădurii controversate. Acesta va rula pe un ecran instalat în zona Parcului Etnografic, cu acces de pe Strada Tăietura Turcului.

Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

19:00 - 22:00 Joc de evadare „Escape the haunted forest”

The Dungeon vă oferă șansa de a participa la un joc captivant și dinamic prin care veți avea oportunitatea de a cunoaște într-un mod distractiv pădurea Hoia-Baciu. Participanții vor face parte dintr-o poveste și vor juca rolul unor personaje al căror scop este să evadeze din pădurea bântuită folosind toate mijloacele pe care le au la dispoziție. Înscrieri și informații pe pagina de Facebook The Dungeon sau la telefon 0768247525.

Strada Alexandru Donici

19:00 - 22:00 Tur ghidat Pădurea Hoia-Baciu

Cei care doresc să afle toate misterele pădurii Hoia-Baciu, vor avea ocazia să participe la turul ghidat dedicat tuturor celor care doresc să cunoască istoricul acestor locuri, să cunoască natura într-o plimbare cu bicicleta sau să experimenteze pădurea pe timp de noapte.

Tururi ghidate

Cluj Guided Tours este o asociație formată dintr-un colectiv de tineri pasionați de ghidaj turistic, dornici să împărtășească povestea orașului. Tururile ghidate sunt o invitație la descoperirea patrimoniului turistic al orașului, la descoperirea farmecului de altădată, a atmosferei boeme din perioada medievală, precum și a bogăției arhitecturale ce decorează centrul istoric al orașului.

Legendele Clujului

Plecare: ora 17:00 - Centrul de Informare Turistică - Bd. Eroilor nr. 6-8

Cluj-Napoca - the Treasure City (tur ghidat în limba engleză)

Plecare: ora 18:00 - Centrul de Informare Turistică - Bd. Eroilor nr. 6 - 8

Tur ghidat ornitologic în Cimitirul Central

Plecare: ora 13:00 și ora 18:00 de la Promenada cărților de pe Str. Mihail Kogălniceanu

H33 Social Innovation Hub (str. Horea 33)

Programul Asociației Urbannect se dorește a fi un manifest pentru diversitate. Un act de recunoaștere a beneficiilor pe care o comunitate largă le are de la toți membrii ei, indiferent de etnie, loc de naștere, profesie, preocupare, vârstă, culoare sau gen.

17:00 - 19:00 Prezentare Comunități. Etnii. Cartiere. Meșteșugari. Hobby-uri etc.

Biblioteca Austria „Bernhard Stillfried” - 15 ani la UBB

Eveniment aniversar

Scriitoarea Cornelia Travnicek va citi fragmente din romanul său intitulat Chucks. Veți avea ocazia să vizionați ecranizarea romanului și să stați de vorbă cu autoarea de origine austriacă.

19:00 „Chucks” - lectură fragmente, autoarea Cornelia Travnicek

20:00 „Chucks”- proiecție film - (în limba germană, cu subtitrare în engleză)

Sala Radio

12:00 Aviația României în războiul de reîntregire

Participă reprezentanți ai Franței și Institutului francez Cluj, Gl. Iosif Rus, președintele național al ARPIA, astronautul român Gl. r. dr. ing. Dumitru-Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române și președinte de onoare al ARPIA Cluj, reprezentanți ai Diviziei 4 Infanterie “Gemina” și ai Bazei aeriene 71 Câmpia Turzii, Aeroclubului României, Aeroportului Internațional “Avram Iancu” Cluj-Napoca, autorități locale, studenți, elevi, membrii ARPIA Cluj.

British Council

9:00 - 16:00 Concursuri și prezentări ale centrului și ale activității British Council Romania

În fiecare an, peste 20 de milioane de persoane participă în cadrul evenimentelor organizate de British Council și, în același timp, interacționează online cu mai mult de 500 de milioane de oameni, prin intermediul diferitelor canale de comunicare. Toate acestea vor să le prezinte în cadrul Zilelor Clujului.

Sala Polivalentă

16:00 Code4Cluj | Hackathon

Timp de trei zile cei care își doresc să aibă un impact pozitiv în comunitate sunt invitați să își prezinte ideile, proiectele și soluțiile pentru problemele comunității clujene. Oferit de Endava, Code4Cluj se adresează celor pasionați de inovație, care doresc să ia parte la schimbarea orașului.

Centrul Cultural Italian

10:00 - 13:00 și 16:00 - 20:00 Expoziție de fotografie italiană Flash în România

Centrul Cultural Italian este un punct de referință esențial pentru documentare în ceea ce privește Italia, dar și un centru care promovează inițiative și activități culturale legate de tot ceea ce înseamnă cultura italiană. Flash în România este o expoziție de fotografie surpinzătoare, deschisă în timpul Zilelor Clujului pe strada Universității, nr. 7-9.

18:00 Limbajul modei

Centrul Cultural Italian oferă publicului o varietate de programe. În seara de 18 mai, designeri sau amatori ai acestei arte, pot participa la conferința dedicată modei.

Palatul Urania

18:00 Seară culturală slavă

Centrul Cultural Rus organizează o expoziție de pictură pe teme rusești în incinta primului Black Box Theatre din Transylvania sau primului Pillow Cinema din România, situat in Palatul Urania. Scopul acestui spațiu este unul simplu: setarea unui cadru unic, dedicat creativității, educației, inovației.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

10:00-20:00 Expoziție de pictură Ebru, origami cu coli pictate Ebru, pictură otomană de tăvițe Organizator: Institutul de Turcologie și Studii Central-Asiatice și Colegiul Național Emil Racoviță.

Biblioteca Județeană "Octavian Goga"

foaierul Bibliotecii Județene "Octavian Goga"

12:00 Scriitori români și Clujul Marii Uniri

Expoziție de carte și conferință, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor Filiala Cluj și UBB Cluj pentru a celebra cei 100 de ani de la Marea Unire a României.

Programul festivalului Zilele Clujului 2018 și alte informații despre evenimente sunt disponibile online:

- în Broșura Zilelor Clujului, care poate fi răsfoită aici: http://bit.ly/BrosuraZC2018 ;

- pe pagina de Facebook Zilele Clujului;

- pe website-ul festivalului www.zileleclujului.ro

- în aplicația Zilele Clujului, care poate fi descărcată de acum de pe Google Play / App Store.

Peste 100 evenimente și 5 scene conturează ediția 2018 a festivalului, a cărei temă este Centenarul – Sărbătoarea a 100 de ani de la Marea Unire a României.

Zilele Clujului este organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, alături de peste 100 de parteneri - instituții publice, companii din sfera privată, asociații și organizații din societatea civilă, voluntari.

Parteneri: Autotransilvania, Avangarde Software, Betfair Romania, Endava, EnergoBit, Gerovital, Hotel Platinia, Napolact, ReWine, Turkish Airlines

Alți parteneri: Beard Brothers, Asociația Fapte,Memo 10, Casino – Centrul de Cultura Urbană, Famous Art, Reactor de creație și experiment, Cluj Guided Tours, Why Not, World Class, Bilancia, Teatrul Național Cluj-Napoca, Opera Națională Română, Asociația ColectivA, Biblioteca Județeană "Octavian Goga", Aries Transilvania, Filarmonica de stat Transilvania,Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, Appy, Outdoor4U, Urbannect, APDT, ZAIN, Day 15, Institut Francais, Librariile Humanitas, Teatralia, AnimArt, Teatrul Puck, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, British Council, Asociatia ReDescoperă Fericirea, Cinema Dacia, Cinema Mărăști,The Dungeon, ARTdealul, Vadiacao Capoeira, iTech Transilvania, Idea Banto, Muzeul Național de Istorie, Asociația Meșterilor Populari Clujeni, Academia Română, Cluj Guided Tour, Abel Kiado, Byton Music, Casa cărții de știință, Casa de Editura Dokia, Fundația Culturală Carpatica, La Buchiseala, Editura Renașterea, Revista de cultura Urbană- Orașul, Hoia Baciu Forest, Hoia-Baciu Project, Mystery Cluj, UBB Cluj-Napoca, Universitas Napocensis, Centre de Reussite Universitaire, Centrul Cultural German, Biblioteca de Studii latino-americane, Centrul Cultural Italian, Centrul Cultura Coreean, Casa do Brasil, Centrul de limbă și cultura poloneză, Centrul Cultural Rus, Cluj Center for Indian Studies, Institutul de Turcologie, Universitatea Babeș-Bolyai.

