Zilele UAIC: 158 de ani de la fondarea primei universitati moderne a Romaniei

In perioada 21 – 31 octombrie 2018, comunitatea academica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) va organiza o suita de evenimente dedicate implinirii a 158 de ani de la fondarea primei universitati moderne a Romaniei. Ceremonia „Dies Academici" va avea loc vineri, 26 octombrie 2018, la ora 11.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu", cu participarea extraordinara a Excelentei Sale, Tamar Samash, Ambasadorul Statului Israel in Romania. La eveniment sunt invitati academicieni, reprezentanti ai mediului universitar iesean, ai institutiilor de cultura si ai mediului de afaceri, oficialitati, studenti si profesori. In cadrul evenimentului, conf. univ. dr. Ioan Milic ...