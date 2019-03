Zina Dumitrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu a murit. Zina Dumitrescu era la un pas de moarte! Starea ei de sanatate se agravase: Am luat legatura cu cei de la cimitir Starea de sanatate a Zinei Dumitrescu era din ce in ce mai rea. Directorul azilului in care era internata creatoarea de moda a marturisit ca a vorbit deja cu angajatii cimitirului in cazul in care inevitabilul se va produce. Ajunga la venerabila varsta 82 de ani, Zina Dumitrescu este de nerecunoscut! Cunoscuta drept “mama modei din Romania”, ea a acceptat sa ofere un interviu dupa ce la sfarsitul lunii trecute s-a aflat ca starea ei de sanatate s-a inrautatit. Iar acum toat ...