Zis si facut. I-am denuntat!

Este cu neputinta ca aceste protocoale, care au avut grave consecinte asupra cetatenilor si Justitiei, sa nu aiba si un alt tip de urmari. Este cu neputinta ca, in cele din urma, persoanele care au conceput, au semnat si au aplicat aceste protocoale, care sunt de ordinul zecilor, sa nu sufere si consecinte de natura penala. Este adevarat, avem de-a face cu un aparent cerc vicios. Pentru ca anchetele le vor face tot procurorii. Iar procurorii inca se afla in subordinea unora dintre cei care ar trebui anchetati. De la Comisia pentru controlul activitatii SRI am aflat, cu mai multa vreme in urma, ca ar exista 65 de protocoale incheiate de cel mai important serviciu secret al tarii cu diverse ins ...