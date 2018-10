Ziua 1, prezența la vot. Sau de ce Referendumul NU e politic

În spiritul memei alăturate, aș spune că acest Referendum a fost, de la bun început, despre a lega corect centura. Deoarece a fost o cursă cu obstacole, pe un drum desfundat. Obstacolele au fost la tot felul și la tot pasul. Referendumul a fost amânat timp de trei ani.

Înainte ca mai toți politicienii să se alieze și să-l susțină (cel puțin pe față), mai toți politicienii au încercat să-l saboteze. Klaus Iohannis l-a atacat și împiedicat de trei ori. Așadar, nu mă așteptam ca lucrurile să meargă strună – și nu mă așteptam ca partidele să susțină, în fapt, acest referendum. Și prezența la vot de sâmbătă arată exact acest lucru: dincolo de mainpulări, partidele nu s-au implicat DELOC în organizare. Partidele au dat-o alba-neagra.

Acest fapt e, însă, coerent cu atitudinea partidelor de până acum. Sunt foarte multe manipulări, însă nici unul dintre partidele politice nu dorește, în fapt, o validare a acestui Referendum. Dacă ar fi dorit, am fi văzut o mobilizare masivă din partea partidelor la vot sâmbătă – or, nu putem să credem că la un referendum susținut pe față de 80% dintre partide se mobilizează sub 6% dintre alegători. Cea mai mică prezență din țară a fost în județele UDMR, în Harghita și în Covasna – în condițiile în care cei din UDMR au spus, la rândul lor, că susțin Referendumul. S-a strigat, iarăși, că vor fi tentative de fraudare masivă – or, iarăși e ciudat că nu am auzit fie și de un caz, cât de mic, în acest sens.

Ceea ce arată că nici Dragnea, nici ceilalți politicieni nu susțin acest Referendum. E un joc de-a alba-neagra – dar nu e referendumul lui Dragnea; și nici al lui Orban. În fapt, el rămâne așa cum a fost întotdeauna: o temă civică, sabotată de toți politicienii.

Prin urmare, nu este cazul ca românii să se lase manipulați de cei care își doresc ca ei, în realitate, ca ei să nu-și exprime votul. Ziua 1 arată clar că Ziua 2 trebuie să însemne o prezență masivă la vot. Referendumul acesta este al cetățenilor, al poporului, este o temă care e este despre Dragnea sau despre politic, ci despre Căsătorie, așa cum e ea de mii de ani. Și așa cum ne-a fost, în fapt, lăsată de Dumnezeu. Definiție care e susținută, în fapt, de 89% dintre români. Așadar, ieșiți la vot!

P.S.: Da, și mi-aș fi dorit și eu o întrebare mai clară pe buletinul de vot. Dar aici nu prea am ce să comentez. Așa spune legea-cadru a Referendumului, dată în 2000. Întrebarea e standard pentru toate referendumurile decizionale – însă este o întrebare închisă, clară, care nu lasă loc de vreo suspiciune.