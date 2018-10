Ziua Armatei Romaniei, marcata printr-o ceremonie militara la Iasi

Ziua Armatei Romane 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In data de 25 octombrie, Brigada 15 Mecanizata ,,Podu Inalt” va organiza o ceremonie militara si religioasa cu depuneri de coroane de flori dedicata ,,Zilei Armatei Romanei”. Evenimentul se va desfasura pe Bulevardul Carol I, la monumentul inchinat eroilor Regimentului 15 ,,Razboieni”, cazuti la datorie in Primul Razboi Mondial (situat in Comandamentului fata marii unitati), incepand cu ora 10.00. Ceremonia va cuprinde primirea oficialitatilor, intonarea Imnului National, oficierea serviciului religios, alocutiuni ale reprezentantilor autoritatilor locale, depuneri de coroane de flori, defilarea militarilor si inca o activitate surpriza. Ziua Armatei Romaniei reprezinta un sim ...