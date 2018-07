Ziua Aviatiei Romane - marcata in Capitala, printr-o ceremonie militara si religioasa

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene a fost celebrată, vineri, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor, unde a fost organizată o ceremonie militară şi religioasă. La eveniment au fost prezenţi secretarul de stat în MApN, Mircea Duşa, şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, ofiţeri ai Forţelor Aeriene Române, veterani ai Aviaţiei Române, ataşaţi militari ai ambasadelor străine la Bucureşti. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO În deschiderea manifestării, generalul de flotilă aeriană Viorel Pană, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, a dat citire Ordinului comun al ministrului Apărării Naţionale, al ministrului Afacerilor Interne şi al ministrului Transporturilor privind aniversarea Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene. "În această zi românii îi aniversează pe aviatori şi privesc cu respect şi mândrie la bogata istorie a Aripilor tricolore. De mai bine de un secol, cu sacrificiu şi efort, această istorie se împleteşte cu idealul naţional şi contribuie la progresul naţiunii noastre. Aniversăm Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene în anul Centenarului Marii Uniri, 1918 devenind un reper sacru de comemorare a faptelor de arme care au încununat participarea Armatei Române în Primul Război Mondial, unde Aviaţia Română a îndeplinit toate tipurile de misiuni. (...) Astăzi, Forţele Aeriene Române parcurg, asemenea întregului sistem militar, un proces dinamic de modernizare şi operaţionalizare, de consolidare a capacităţii de luptă a structurilor şi de dezvoltare de noi capabilităţi pentru a permite supravegherea, descurajarea şi respingerea acţiunilor agresive la adresa României în concordanţă cu cerinţele planurilor elaborate la nivel naţional şi aliat, concomitent cu îndeplinirea la termenele planificate a angajamentelor militare asumate de România pe plan internaţional", se arată în mesajul comun al miniştrilor Mihai Fifor, Carmen Dan şi Lucian Şova. Odată cu aniversarea Zilei Aviaţiei se cuvine să fie omagiate "amintirea şi jertfa tuturor celor care au slujit cu dăruire şi devotament ţara pentru apărarea spaţiului aerian naţional şi pentru afirmarea Aviaţiei Române în lume", se precizează în ordinul citit de generalul de flotilă aeriană Viorel Pană. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Potrivit sursei citate, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene rămâne, dincolo de simbolistica istorică, reperul evoluţiei instituţionale al transformării şi adaptării acestei structuri de elită în raport cu solicitările reale ale societăţii. ''Sărbătorirea aviatorilor este, în acelaşi timp, un moment de reflecţie la sacrificiul eroilor aerului care şi-au pierdut viaţa în misiuni. Ei sunt modele pentru noi şi generaţiile care vin. (...) În secolul de istorie pe care-l aveţi în urma dumneavoastră aţi demonstrat că sunteţi continuatorii marilor pionieri şi aviatori români care au dus faima ţării noastre pe toate continentele. Dragi sărbătoriţi, pregătirea dumneavoastră profesională, pasiunea şi dăruirea de care daţi dovadă permanent v-a adus respectul şi recunoaşterea binemeritată de profesionişti consacraţi ai spaţiului aerian românesc şi de mesageri ai promovării imaginii României în lume. Suntem mândri de voi şi vă admirăm dăruirea şi responsabilitatea cu care vă faceţi, zi de zi, datoria. (...) Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, iar Sfântul Mare prooroc Ilie Tesviteanul să vă ocrotească şi să vă ajute în tot ceea ce faceţi! Cer senin, la mulţi ani!", a fost mesajul transmis de cei trei miniştri. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Evenimentul a continuat cu oficierea unui serviciu religios, urmată de survolul Monumentului Eroilor Aerului de către formaţii de aeronave militare şi civile ale Forţelor Aeriene Române, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi aeronave F-15 aparţinând Statelor Unite ale Americii. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Ulterior, la Monumentul Eroilor Aerului au fost depuse coroane de flori în memoria eroilor aviatori, din partea Preşedinţiei, Prefecturii Capitalei şi a Ministerului Apărării Naţionale. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. AGERPRES/ (A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, ditor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Iohannis: Ziua Aviaţiei - prilej de recunoştinţă faţă de toţi cei ce au slujit Aripile Româneşti * Carmen Dan, de Ziua Aviaţiei: Piloţii - oameni speciali, pentru care spiritul de sacrificiu reprezintă cotidianul * Fifor, de Ziua Forţelor Aeriene: România - una dintre primele ţări din lume ce au fructificat potenţialul aviaţiei * Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene * Manifestări cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române şi Zilei Forţelor Aeriene