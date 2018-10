Ziua de 14 octombrie a fost declarata Ziua mondiala a standardizarii. Ce se celebreaza cu aceasta ocazie

Ziua mondială a standardizării este sărbătorită, în fiecare an, la 14 octombrie, de către membrii Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (International Organization for Standardization - ISO), ai Comisiei Electrotehnice Internaţionale (The International Electrotechnical Commission - IEC) şi ai Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (International Telecommunication Union - ITU), respectiv de toţi cei implicaţi în activitatea de standardizare, potrivit Agerpres.ro.Evenimentul celebrează, totodată, munca miilor de specialişti care şi-au dedicat timpul şi experienţa pentru realizarea standardelor internaţionale, europene sau naţionale.Obiectivul principal al Zilei mondiale a standardizării este acela de a creşte gradul de conştientizare a importanţei standardizării internaţionale în economia globală şi promovarea rolului standardelor internaţionale în toate sectoarele de activitate.Standardele internaţionale oferă o marcă internaţională de certificare pentru produse, servicii şi sisteme, în scopul asigurării calităţii, siguranţei şi eficienţei. Ele sunt esenţiale pentru facilitarea comerţului internaţional.În 2018, tema este ''Standarde Internaţionale şi a IV-a Revoluţie Industrială'', şi face referire la tehnologiile emergente, care estompează limitele tradiţionale dintre lumea fizică, digitală şi biologică.Această conectivitate sporită a oamenilor şi a lucrurilor va avea un impact deosebit asupra modului în care producem, facem comerţ şi comunicăm, la fel cum, în timpul primei revoluţii industriale, puterea aburului a transformat metodele de producţie şi modul de viaţă al multor societăţi, notează www.iso.org.În 2017 tema a fost ''Standardele produc oraşe mai inteligente'', iar în 2016 - ''Standardele construiesc încrederea''.Evenimentul ''Innovation Nation'' este organizat în SUA, pentru a celebra Ziua mondială a standardizării, prin care se recunoaşte rolul critic al diferitelor părţi interesate din cadrul acestui domeniu, inclusiv liderii de afaceri, industria, mediul academic şi guvernul. Evenimentul se va desfăşura la 18 octombrie 2018, la Fairmont Hotel din Washington, potrivit https://www.ansi.org.Este prezentat, totodată, Premiul 2018 ''Ronald H. Brown'' Leadership Standards, distincţie ce poartă numele fostului secretar de comerţ al Statelor Unite ale Americii şi care va fi acordat unei persoane care a promovat în mod eficient standardizarea ca un instrument esenţial în eliminarea barierelor comerciale globale.În acelaşi context, la Centrul de Congrese ''Albert Borschette'' din Bruxelles, are loc la 12 octombrie, sub tema principală a acestei zile, conferinţa cu titlul ''Standardele întâlnesc viitorul''. Conferinţa este organizată de principalele organizaţii europene de standardizare (CEN, CENELEC, ETSI), Comisia Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (EFTA) şi marchează, totodată, 25 de ani de la înfiinţarea Pieţei Unice Europene, http://agenda.euractiv.com/.La 14 octombrie 1946, se reuneau la Londra, pentru prima oară, delegaţi din 25 de ţări, pentru a hotărî crearea unui organism internaţional, dedicat coordonării şi unificării elaborării standardelor.Înfiinţată un an mai târziu, în 1947, Organizaţia Internaţională de Standardizare - ISO este o organizaţie internaţională independentă şi non-guvernamentală, cel mai mare dezvoltator şi publicator de standarde internaţionale. ISO reuneşte institutele naţionale de standardizare din peste 162 de ţări, un membru per ţară, cu secretariatul central la Geneva.ISO a publicat peste 19.000 de standarde internaţionale şi documente asociate, acoperind aproape orice domeniu, de la tehnologie, la siguranţă alimentară, agricultură şi sănătate. Standardele se elaborează la nivel internaţional, regional şi naţional. Coordonarea activităţilor la aceste trei niveluri este asigurată prin structuri comune şi acorduri de cooperare.Fiecare ţară are propriul sistem naţional de standardizare, iar organismele principale sunt membre ale organismelor regionale sau internaţionale de profil.Ziua mondială a standardizării a fost celebrată pentru prima oară la 14 octombrie 1970, la iniţiativa lui Faruk Sünter, preşedintele ISO (1968-1970), potrivit www.ansi.org.În România, organismul naţional de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), care participă, prin specialişti, în cadrul comitetelor tehnice internaţionale ale ISO.În România, standardele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare sunt adoptate, traduse şi difuzate de ASRO. ASRO este membru cu drepturi depline în ISO (din 1950), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (CENELEC), Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicaţiilor la Categoria NSO - Organisme naţionale de standardizare, precum şi în Comisia Electrotehnică Internaţională.ASRO stabileşte principiile şi metodologia standardizării naţionale, elaborează şi aprobă standardele naţionale, participă la activitatea de standardizare europeană şi internaţională, publică şi difuzează standardele şi publicaţiile standardizării etc.Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor - ITU este o instituţie specializată din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, având sediul la Geneva.ITU are ca principiu fundamental asigurarea cooperării dintre sectorul guvernamental şi cel privat, pentru dezvoltarea domeniului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor la nivelul infrastructurii şi serviciilor, în vederea susţinerii procesului de dezvoltare economică şi socială la nivel mondial. ITU este cea mai importantă organizaţie de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor.Standardele elaborate de ITU (cunoscute ca recomandări) acoperă practic toate aspectele telecomunicaţiilor.Colaborarea cu alte organizaţii de standardizare, globale sau regionale, a permis reducerea incompatibilităţilor şi accelerarea ritmului de introducere a unor noi tehnologii.A fost creată la 17 mai 1865 prin semnarea, la Paris, a primei Convenţii Internaţionale privind Telegrafia. România este membră a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 1866.Comisia Electrotehnică Internaţională - IEC este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată în 1906.Este cea mai importantă organizaţie la nivel mondial care publică prin consens standardele internaţionale şi gestionează sisteme de evaluare a conformităţii pentru produsele electrice şi electronice, sisteme şi servicii.Publicaţiile IEC servesc drept bază pentru standardizarea naţională şi ca trimiteri la redactarea ofertelor şi contractelor internaţionale. Membrii IEC sunt Comisiile Naţionale, care numesc experţi şi delegaţi ce vin din industrie, organisme guvernamentale, asociaţii şi mediul academic pentru a participa la lucrările tehnice şi la activităţile de evaluare a conformităţii IEC.