'' Ziua Europeana a Justitiei Civile'' sarbatorita la Tribunalul Iasi

tribunalul iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei si Uniunea Europeana au stabilit desfasurarea in fiecare an, la data de 25 octombrie, a ''Zilei Europene a Justitiei Civile'', eveniment prin care justitia este adusa in atentia publicului european. Scopul celebrarii acestei zile este acela de a apropria justitia de cetateni, de a-i ajuta sa fie mai bine informati despre drepturile lor si modalitatea de functionare a justitiei de zi cu zi, ingaduind acestora sa-i inteleaga mai bine mecanismele si de a imbunatati accesul la justitiei, prin intermediul evenimentelor organizate de statele membre. ''Ziua Usilor Deschise'' sarbatorita la Curtea de Apel Iasi! Toti iesenii pot v ...