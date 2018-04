Ziua Fortelor Terestre in garnizoanele Brigazii 15 Mecanizate "Podu Inalt" din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Iasi, manifestarile prilejuite de Ziua Fortelor Terestre au debutat astazi, in poligonul de garnizoana Mogosesti, cu un concurs de tir la care au participat subofiteri si soldati/gradati profesionisti din structurile subordonate Brigazii 15 Mecanizate. Vineri, la Palatul Ostirii din Copou se va desfasura un simpozion dedicat Zilei Fortelor Terestre, iar sambata, 21 aprilie, militarii marii unitati vor fi prezenti intre orele 10.00-18.00 in Parcarea Complexului Palas Mall din Iasi, cu o expozitie de armament si tehnica de lupta in cadrul careia vor prezenta publicului larg armament usor si greu de infanterie, transportoare blindate si tancuri, piese de artilerie terestra si antiaeriana, echipamente de comunicatii, de cercetar ...