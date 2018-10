Ziua Internaționala a Profesorului: Google sarbatoreste data de 5 octombrie

Mihai Bendeac a plans in hohote la X Factor: „Nu am plans de zece ani in public!” Cine l-a emoționat pe actor Mihai Bendeac s-a lăsat copleșit de emoții în cea de-a șaptea ediție X Factor, difuzată marți seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Unul dintre concurenți a reușit să-l impresioneze până la lacrimi, în ciuda încercărilor disperate de a se abține. Se pare că este vorba despre un copil, concurent în emisiune. ”Păi ce […] The post Mihai Bendeac a plâns în hohote la X Factor: „Nu am plâns de zece ani în public!” Cine l-a emoționat pe actor appeared first on Cancan.ro.

Un turist a ramas șocat dupa ce a platit un masaj de relaxare in Bali Un turist din Australia a rămas șocat după ce a plătit pentru un masaj de relaxare în Bali. Candise Raison și soțul ei Matthew erau de 6 zile în vacanță în Bali, atunci când au decis se răsfețe cu un masaj. Au chemat un maseur în camera de hotel, iar când a venit rândul bărbatului, […] The post Un turist a rămas șocat după ce a plătit un masaj de relaxare în Bali appeared first on Cancan.ro.

Juventus il sustine pe Ronaldo in acuzatiile de viol, Nike este preocupata Producătorul de echipament sportiv Nike şi-a exprimat, joi, preocuparea cu privire la acuzaţiile de viol care îl vizează ...

Accident feroviar grav! Peste 300 de victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit În jur de 320 de persoane au fost rănite după ce un tren plin care călătorea de la Johannesburg în capitala Pretoria a intrat într-un tren oprit, au anunţat vineri autorităţile Metrorail, relatează Reuters. Coliziunea, care s-a produs joi seară, la ora locală 17:50 (15.30 GMT), în timpul orei de vârf, s-a soldat cu răni […] The post Accident feroviar grav! Peste 300 de victime, după ce două trenuri s-au ciocnit appeared first on Cancan.ro.

Metroul, in greva generala! Sindicaliștii amenința ca vor inchide toate stațiile Protestul din luna august organizat de sindicaliști nu a rezolvat problemele cu care se confruntă angajații de la metrou ...

Inmormantarea lui Charles Aznavour va avea loc sambata, in cadru restrans Înmormântarea cântăreţului Charles Aznavour, care a murit în noaptea de duminică spre luni, la vârsta de 94 de ani, va avea loc în cadru restrâns, sâmbătă, în cimitirul din localitatea franceză Montfort-l'Amaury, din Yvelines, unde se află cavoul familiei artistului, potrivit Le Figaro.

Romanii raman cu putini bani pentru economii, investitii sau distractie. Cheltuielile totale ale populatiei au crescut la 85,7% din venituri, in cel de-al doilea trimestru al anului Cheltuielile totale ale populaţiei au reprezentat 85,7% din veniturilor totale, în trimestrul al doilea al acestui an, în creştere de la ponderea de 84% din aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Ilie Nastase, avertisment pentru Simona Halep: Tratamentul asta este foarte periculos Simona Halep a aflat în urma unui control RMN că suferă de hernie de disc, iar mai multe voci îi recomandă să efectueze un tratament cu cortizon, pentru a reveni cât mai rapid în circuit. Ilie Năstase a spus că acest tip de tratament este extrem de periculos pentru un sportiv.Citește și: Cutremur în ...

FSLI: In anul 2018, educatia nu doar ca nu mai reprezinta o prioritate nationala, ci este “atacata” prin seria masurilor distructive; “scoala romaneasca” a rama Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, afirmă, că, în anul 2018, educaţia nu doar că nu mai reprezintă o prioritate naţională, ci este “atacată” prin seria măsurilor distructive, iar “şcoala românească” a rămas doar un simbol. Acesta acuză lipsa investiţ ...