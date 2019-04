Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, marcata la Tulcea

„De Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, mi-am dat seama că acești copii de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap AU OAMENI care au grijă de ei! Din păcate, autismul este o tulburare a copilăriei foarte des întâlnită. Am interacționat și anul trecut, și acum doi ani cu acest fenomen, am participat la niște cursuri care s-au ținut la Sala Polivalentă prin intermediul unei organizații neguvernamentale și am văzut la fața locului cum se comportă acești copii. Nu este o boală, este o traumă, sunt copii care au nevoie de atenție, care au nevoie de o monitorizare permanentă, de aceea vreau să îi felicit pe părinții care își dedică întreaga viață pentru a-i face pe acești copii să se integreze cât mai repede.

Mă bucur că această activitate se desfășoară într-un mod instituționalizat și susțin ideea domnului director Gabriel Marinov privind constituirea părinților într-o asociație, astfel încât vocea lor să fie mai bine auzită atunci când își exprimă doleanțele. Un exemplu este cel al asociației Sweet People, a copiilor cu diabet, care au reușit să obțină anumite facilități doar prin faptul că au știut să-și spună durerea împreună“, a declarat vicepreședintele Dumitru Mergeani.