Ziua Jandarmeriei din Iasi, la Palas. Prezentare de tehnica de interventie - FOTO

In fiecare an la 3 aprilie sarbatorim Ziua Jandarmeriei Romane. In acest an se implinesc 168 de ani de cand Domnul Moldovei Grigore Alexandru Ghica, a aprobat Hotararea Divanului Obstesc, semnand "Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi". Prin aceasta lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei, i s-au stabilit principiile de organizare si functionare, acesta act reprezentand documentul oficial de infiintare a institutiei. De la inceputurile sale si pana in prezent Jandarmeria si-a pastrat rolul sau ca forta de ordine publica sigura si stabila, prin misiunile efectuate jandarmii aducandu-si aportul la instaurarea in societatea romaneasca a sentimentului de siguranta civica, atat de important ...