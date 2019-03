Ziua mondiala a teatrului de papusi va fi celebrata la Teatrul "Calutul de Mare" din Constanta

În săptămâna 18.03.2019-24.03.2019, lavor avea loc două evenimente dedicatedin 21 martie 2019, după cum urmează:Joi, 21 martie 2019, ora 17.00, în foaierul Teatrului „Căluțul de mare” se va desfășura vernisajul-expoziție de fotografii din piesele din repertoriul curent, sub coordonarea drei fotografDuminică, 24 martie 2019, ora 11.30 are loc premiera piesei, o adaptare neconvențională, dar plină de sensibilitate și profesionalism, după minunatul basm al lui Hans Christian Andersen, regia și scenariul fiind semnate de, actor, scenarist și regizor de teatru de animație. Decorurile magnetizante ce îi poartă pe copii într-o lume plină de mistere, sunt lucrate cu măiestrie de scenografa constănțeană, cu o coloană sonoră coordonată de compozitorul, cu versuri pline de umor și impact emoțional ce ajută la dezvoltarea prezentării personajelor. Coregrafia spectacolului este realizată de talentatul coregrafIn distribuție, micii spectatori îi vor reîntâlni peAlături de blânda și curajoasa Eliza care se sacrifică și pătrunde într-o lume a tăcerii pentru a rupe vraja aruncată asupra celor 11 frățiori ai ei, cei mici vor face cunoștință cu personaje ca vicleana Mașteră, Împăratul, cruda Babă Zdreanța, Prințul, misterioasa Zâna Morgana, spiritele sau Pisica vrăjitoarei și vor învăța cât de important este să îți prețuiești familia (Eliza suferă enorm că ea și frățiorii ei sunt orfani de mamă) cât și faptul că bunătatea și blândețea reprezintă întotdeauna soluțiile în abordarea unor situații extreme în viață.„Cine are o mamă, de-i bună sau rea,/ S-o prețuiască așa cum e ea,E totuși mama ta!/ E rău să nu ai mamă, asta puțini o știu.Ai grijă, bagă de seamă/ Până nu e prea târziu!”În final, binele învinge și Eliza reușește prin sacrificiul pe care îl face pentru cei 11 frați ai ei, transformați în lebede de vrăjitoarea cea rea, să rupă vraja aruncată asupra lor .