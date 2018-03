Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei. Pintea: Urmaresc sa asigur un acces cat mai bun la diagnosticare și tratament corect

ShareTweet Sâmbătă, 24 martie, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei s-a desfașurat sub sloganul: „Dorință: Lideri pentru o lume fără tuberculoză! Puteți face istorie. Opriți Tuberculoza! “Vă asigur că lupta împotriva tuberculozei va continua. Ca ministru al Sănătății, urmăresc să asigur un acces cât mai bun la diagnosticare și tratament corect pentru toți pacienții afectați de această boală. Și eu îmi doresc același lucru ca cel exprimat în slogan, dar mai doresc astăzi să salut activitatea societății civile care are un rol activ în prevenirea răspândirii tuberculozei și în modul în care populația percepe această afecțiune”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății. , potrivit unui comunicat de presă remis . „În România, tuberculoza constituie una dintre problemele prioritare de sănătate publică. Cu toate acestea, rezultatele ultimilor ani demonstrează o ameliorare a indicatorilor epidemiologici specifici bolii în țara noastră, urmare a derulării mai multor programe de combatere a acestei afecțiuni. Strategia Națională de Control a Tuberculozei în România 2015 — 2020 (document aprobat de Guvernul României prin HG.121/2015) urmărește asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament pentru bolnavii cu tuberculoză și, în special, tuberculoză multidrog-rezistentă, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Scopul acestei Strategii este eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România până în 2050”, arată comunicatul citat. De asemenea, Ministerul Sănătății derulează Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei și finanțează activitățile de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei realizate la nivelul unităților sanitare care implementează Planul Național de Tuberculoză. La sfârșitul anului 2016, erau în evidență 12.790 cazuri noi și recăderi, 10.738 de cazuri noi TB (54,5%000 locuitori), dintre care 591 de cazuri noi la copiii 0 – 14 ani și 576 cazuri au fost înregistrate cu rezistenţă la medicamente. S-au înregistrat 969 decese. „Săptămâna aceasta, Ministerul Sănătății a completat cu 9 molecule noi lista de medicamente necesare pentru tratamentul pacienților în cadrul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei. Aceste medicamente s-au adaugat celor 21 de denumiri comune internaționale (DCI) existente in Lista de medicamente gratuite și asigură astfel accesul la tratamentele necesare tuturor pacienților, în condițiile în care România nu va mai beneficia de finanțare externă pentru tratamentul tuberculozei”, mai precizează comunicatul. Aurelia Apostol, ShareTweet