Ziua nationala a Greciei! Iasul, oras important pentru independenta elenilor

Poate putini dintre ieseni stiu ca Iasul, capitala istorica a Romaniei, a avut un rol esential in declararea de independenta a Greciei. Alexandru Ipsilanti Eteristul, nepotul lui Alexandru Voda Ipsilanti, care era la acea vreme epitropul general al Miscarii ETERIA, a hotarat ca a venit momentul ca elenii sa lupte pentru eliberarea de sub dominatia turcilor. In 1821 declanseaza revolutia, impreuna cu revolutionarii Batalionului Sacru trece Prutul pe la Sculeni si ajunge la Iasi. Batalionul Sacru era alcatuit din mavrofori, profesori si studenti ai Academiei Domnesti din Iasi, tineri greci, plini de entuziasm, dornici sa se jertfeasca pe altarul Patriei. Batalionul Sacru a fost decimat de armatele o ...