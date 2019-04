Ziua Pacalelilor: Traditii si obiceiuri din toata lumea! Care este cea mai veche farsa

ziua pacalelilor 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea mai veche referire la Ziua Pacalelilor dateaza din 1539, iar obiceiul, inca apreciat si marcat anual, este un prilej ca oamenii sa le faca surprize mai mult sau mai putin placute celor din jur, dar si un motiv pentru presa internationala de a-i face pe cititori sa zambeasca, scrie Mediafax. Obiceiul de a face pacaleli de 1 aprilie este unul vechi de cateva secole. Precursori ai April Fools' Day - Ziua Pacalelilor in varianta autohtona - ar putea fi festivalul roman Hilaria, care se desfasura pe 25 martie, si Medieval Feast of Fools, care se desfasura pe 28 decembrie, o zi care inca este sarbatorita in unele tari de limba spaniola. Pe de alta parte, cea mai veche referire la Ziua Pacalelilor ...