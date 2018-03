Ziua Pi - Curiozitati despre cel mai misterios numar din matematica

Ziua Pi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua Pi este o celebrare anuala a constantei matematice π (pi). Ziua Pi este serbata pe 14 martie (3/14 in formatul luna/zi) din moment ce 3, 1 si 4 sunt primele trei cifre importante ale lui π. In 2009 Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii a sustinut desemnarea unei „zile pi” si celebrarea ei in intreaga lume. Istoric Ziua Pi In anul 2015, Ziua Pi a capatat o importanta deosebita pe 3/14/15 la 9:26:53 (a.m. si p.m.), data si ora reprezentand primele 10 cifre ale lui π.[4] Aceeasi secunda a continut de asemenea un anumit moment, numit Pi Instant, corespunzator tuturor cifrelor lui π. Initiativa aparuta in SUA, avea ca scop promovarea matematicii in randul copiilor, d ...