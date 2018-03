Ziua Politiei Romane, celebrata la Iasi cu un concurs de ciclism

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia Zilei Politiei Romane, Inspectoratul de Politie Judetean Iasi, prin Serviciul Rutier, in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi, Clubul Sportiv Municipal Iasi si Asociatia Sportiva Dinamo, organizeaza un concurs ciclist adresat copiilor si juniorilor. Concursul va fi precedat de un mars ciclist, dedicat tuturor categoriilor de varsta. Manifestarea va avea loc duminica, 25 martie 2018, in intervalul orar 9.00-14.00 pe traseul Podu Ros- Tudor Vladimirescu, pe ambele maluri ale raului Bahlui. Punctul de intalnire va fi parcarea din fata Facultatii de Chimie (b-dul Mangeron), plecarea urmand a se face din acest loc, in jurul orei 10.00. "Daca esti pasionat de mersul cu bicicleta, atunci te asteptam echipat regul ...