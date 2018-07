google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antibiotice foloseste resursele responsabil, respecta cele mai inalte standarde de calitate pentru fabricarea medicamentelor si pentru protejarea mediului inconjurator. Responsabilitatea fata de mediu este o preocupare constanta a societatii Antibiotice si in acest sens si-a deschis portile pentru a facilita un dialog intre companie si comunitatile din vecinatatea sa privind aspecte legate de mediu. Astfel, in data de 17 iulie 2018, in colaborare cu Primaria Valea Lupului, Antibiotice a organizat Ziua Portilor Deschise pentru locuitorii acestei comunitati. In cadrul actiunii, participantilor li s-au prezentat de catre specialistii companiei, modul in care Antibiotice protejeaza mediul inconjurator si au avut posibilitatea sa cu ...