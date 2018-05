Ziua Portilor Deschise la Colegiul Tehnic C.F. “Unirea” din Pascani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 18 mai 2018, Colegiul Tehnic de Cai Ferate “Unirea” Pascani isi deschide din nou portile pentru elevii de gimnaziu, eventuali bobocei uniristi. Incepand cu ora 11, sunt asteptati elevi, parinti si cadre didactice de la scolile gimnaziale din oras si din localitatile din imprejurimile municipiului Pascani, pentru a cunoaste oferta educationala a colegiului, pentru anul scolar 2018-2019, care a fost prezentata si la Salonul ofertelor educationale, desfasurat luni, 13 mai 2018, in incinta Primariei municipiului Pascani. Chiar si in cadrul acestui eveniment, telul Colegiului “Unirea” a fost dublat de dorinta de a invita elevii participanti in familia uniristilor, sa participe la or ...