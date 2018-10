Ziua zero in Parlamentul European! Dezbatere extrem de importanta pentru Romania - LIVE TEXT

Parlamentul European google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zi de foc in Parlamentul European. Incepe dezbaterea referitoare la respectarea statului de drept in tara noastra. Viorica Dancila va da explicatii si despre interventia din timpul protestului diasporei. In ultimele 24 de ore, premierul a avut mai multe intalniri importante, printre care si cea cu Frans Timmermans, pe care l-a asigurat ca Romania nu este in situatia Poloniei si Ungariei si nu se poate pune problema activarii articolului 7. Manipularea Romaniei si toate necazurile vin de la proiectul legii offshore promovata de PSD In exclusivitate pentru Antena 3, presedintele comisiei de Libertati din Parlamentul European a declarat ca Romania nu este in pericol sa ajunga in situatia Polo ...