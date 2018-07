Ziua zero pentru fosta sefa DNA! Laura Codruta Kovesi isi afla verdictul

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta miercuri decizia in dosarul in care fosta sefa a DNA este cercetata de Inspectia Judiciara pentru refuzul de a se prezenta la audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. CSM a amanat de patru ori pronuntarea unei hotarari in acest caz, informeaza news.ro. Ultima amanare in acest caz a fost dispusa de Sectia pentru procurori a CSM in 11 iulie, cand a fost fixat un nou termen pentru 25 iulie. In acest caz, actiunea disciplinara impotriva Laurei Codruta Kovesi a fost declansata in 18 aprilie de catre Inspectia Judiciara, care ii imputa ca a refuz ...