Ziua zero pentru Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Gabriel Oprea!  In ce dosare sunt audiati

Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, ar urma sa fie audiat. Toate cele trei procese au fost reluate de la zero in toamna anului trecut, dupa ce judecatorul care a inlocuit-o in complet pe Anamaria Dascalu, care s-a pensionat, a decis readministrarea probelor, invocand o ...