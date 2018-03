Zodia care va fi parasita de Paste! Va suferi si plange in pumni chiar de Sarbatori

horoscop

De Paste una dintre zodii va fi parasita si isi va petrece sarbatorile in lacrimi.

Sarbatorile Pascale nu vor fi motiv de bucurie pentru una dintre zodii. Va fi parasita!

Astrele vin cu vesti proaste pentru nativii Leu.

De Paste, partenerul le va spune adio. Leii sunt personalitati impunatoare, carora le place sa aiba intotdeauna dreptate si sa se faca exact asa cum vor ei.

Ei au parteneri docili pe care ii pot controla si iubesc libertatea, chiar si atunci cand se afla intr-o relatie. Leii sunt firi puternice si vor sa dominte atat in relatie, cat si in viata de zi cu zi. Aceasta trasatura de caracter il va determina pe partener, la un anumit moment dat, sa plece. Certurile si neintelegerile dintre acesti nativi si partenerii lor, tot mai dese in ultima vreme, vor duce de Paste la despartire.

Leii ar sa isi revizuiasca usor comportamentul pe viitor. Attfel, in noua relatia lucrurile vor sta exact la fel ca si pana acum.

