Zodiac vechi romanesc - ce zodie esti in functie de perioada in care te-ai nascut

Luna lui Gerar (Ianuarie) – Zodia Tapului Cel ce va vedea pentru-ntaia data lumina zilei in aceasta luna friguroasa va fi dulce la vorba, dar lesne se va mania. Pe-al lui cuvant sa nu pui baza si nici sa nu te-ncrezi in juramantul sau. Va fi predispus la boli usoare si zgarcit cu banii. Luna lui Faurar (Februarie) – Zodia Udatorului Frumosi la chip si buni povatuitori vor fi cei nascuti in aceasta zodie. Pe ei soarta ii va ferici cu mult noroc si sunt sanse ...