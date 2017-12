Zodii care iti poarta noroc in noaptea dintre ani - Stai langa ele in seara de Revelion

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noaptea dintre ani trebuie petrecuta langa persoane care ne dau energie pozitiva, care nu ne ingradesc, care ne ajuta sa fim noi asa cum suntem. Zodiile care iti poarta noroc in noaptea dintre ani FECIOARA – Daca vrei o noapte de Revelion plina de hohote de ras, in care sa te simti liber, in care sa nu te gandesti la lucruri negative, stai aproape de un nativ Fecioara. Fecioara este una din zodiile care spun mereu tot ce au pe suflet intr-un fel care nu deranjeaza. Pot parea reci si dure, insa sunt extrem de deschise, de sufletiste si de sociabile. Compania lor iti poarta noroc, asta pentru ca ele observa lucrurile care nu iti sar in ochi. Ele vad oportunitati acolo unde nu te duce gandul. Fecioarele stiu cum sa aib ...