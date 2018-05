Zodiile care nu se vor intelege niciodata. Top 3 cupluri care nu se potrivesc

Neintelegere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exista zodii care oricat ar incerca sa se inteleaga nu vor putea sa o faca niciodata. Chiar daca incearca sa treaca peste divergentele care apar in cuplu, aceste 6 zodii, vor reprezenta mereu reteta unui dezastru. Iata cele mai nepotrivite zodii. Gemeni si Capricorn. Geamanul este cunoscut pentru dorinta continua de a se distra si de a lua decizii in ultima clipa. Curios din fire, tinde sa se implice mereu in foarte multe activitati care ii lasa cu putin timp pentru relatie. Capricornii nu lasa nimic la voia intamplarii, isi planifica in detaliu fiecare activitate. Pentru acest nativ statul in locuri linistite, cu familia este tot ce isi doresc, iar Gemenii se vor plictisi si se vor simti tinuti pe loc ...